Hatay'da silahla saldırı ve tehdit şüphelisi tutuklandı

26.11.2025 13:56

Hatay'da silahla saldırı ve tehdit şüphelisi tutuklandı
IHA

İHA

Hatay’ın Erzin ilçesinde saldırı amaçlı ateşli silah ve materyalleri taşıma suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. 

 

Yivli yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak suçundan adli makamlarca verilen 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.A. adlı şahıs Erzin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

 

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ERZIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.