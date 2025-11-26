Hatay'da silahla saldırı ve tehdit şüphelisi tutuklandı

Yivli yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak suçundan adli makamlarca verilen 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.A. adlı şahıs Erzin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

