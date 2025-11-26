Hatay'da silahla saldırı ve tehdit şüphelisi tutuklandı
26.11.2025 13:56
İHA
Hatay’ın Erzin ilçesinde saldırı amaçlı ateşli silah ve materyalleri taşıma suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.
Yivli yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak suçundan adli makamlarca verilen 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.A. adlı şahıs Erzin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
