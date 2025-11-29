Menşei belirsiz etler imha edildi

29.11.2025 09:50

IHA

İHA

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından minibüste menşei belirsiz 1 ton kırmızı et ele geçirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta menşei belirsiz 1 ton kırmızı et ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı uygulamada H.A. idaresindeki minibüs içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi.

 

Üretim izin belgesi ve faturası olmayan ürünler Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.El konulan etler işlemlerin ardından toprağa gömülerek imha edildi.

