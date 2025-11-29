Menşei belirsiz etler imha edildi

Üretim izin belgesi ve faturası olmayan ürünler Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.El konulan etler işlemlerin ardından toprağa gömülerek imha edildi.

Hatay 'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta menşei belirsiz 1 ton kırmızı et ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı uygulamada H.A. idaresindeki minibüs içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi.

YASAL UYARI

ERZIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.