Silahlı kavga olayının firari şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayının firari şüphelisi olarak aranan son şüpheli de yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; 1 Kasım 2025 günü Erzin Bahçelievler mahallesinde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli olarak aranan firari İ. B.'de yakalandı.

