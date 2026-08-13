Tır, otobüs ve otomobil çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay ’ın Erzin ilçesinde tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol-Erzin Otoyolu’nun Kuzuculu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.Ö. yönetimindeki tır, makaslama yapması sonucu kontrolden çıktı.

Aynı yönde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü ile Mert Aysüt idaresindeki otomobil, kontrolden çıkan tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık , otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mert Aysüt ile araçta bulunan Ahmet Baran Çapar, Ecem B., Çağla U., Derya Ö. ve İbrahim Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Mert Aysüt ve Ahmet Baran Çapar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.