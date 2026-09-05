Hassa’da bahçe yangını söndürüldü
05.09.2026 16:02
Yolçatı Mahallesi’nde bahçe yangını
atay’ın Hassa ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü.
Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan bahçe yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Yolçatı Mahallesi’nde meydana geldi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında bahçe zarar gördü.
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