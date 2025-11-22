Hatay’da polis operasyonu: Çeşitli suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
22.11.2025 12:15
İHA
Hatay’ın İskenderun ilçesinde konut dokunulmazlığı ihlali, yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama olayının şüphelisi şahıs tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.
İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesinde meydana gelen silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, yağma, kasten yaralama olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada olayın şüphelisi O.Z.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
