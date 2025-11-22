Hatay’da polis operasyonu: Çeşitli suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesinde meydana gelen silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, yağma, kasten yaralama olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada olayın şüphelisi O.Z.B. yakalanarak gözaltına alındı.

