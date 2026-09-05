İskenderun'da inşaat alanında çöp yangını çıktı
05.09.2026 15:55
Çöp yangını söndürüldü.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşaat alanındaki çöplükte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle binaya sıçramadan kontrol altına alındı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşaat alanında çıkan çöp yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, İsmet İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat alanındaki çöplük alan kısa sürede alevlere teslim oldu.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında çevre zarar gördü.
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