İskenderun’da konteyner kentten klima çalan şüpheli yakalandı
04.07.2026 10:05
Polis, klima çalan hırsızı yakaladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte klima hırsızlığı yapan şahıs polis tarafından yakalandı.
Olay 30 Haziran'da İskenderun Yunus Emre Mahallesi'ndeki Tünel tepe konteyner kentinde yaşandı. Konteyner kentten birer adet klima iç ve dış ünitesi çalındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, olayın şüphelisi İ.E.Ş. yakalandı.
Zanlının evinde yapılan aramada çalınan klima üniteleri ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.E.Ş., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YASAL UYARI
İSKENDERUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSKENDERUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.