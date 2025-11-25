TIR yan yattı: 1 yaralı

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

