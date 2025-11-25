TIR yan yattı: 1 yaralı
25.11.2025 10:37
İHA
Hatay'da kontrolden çıkan TIR devrildi. Sürücü yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan TIR devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
