Hatay Kırıkhan'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ekipler, narkotik köpeği Pamuk'un da katılımıyla arama yaptıkları aracın dorsesinde, çuvallar içerisinde gümrük kaçağı 30 bin paket sigara buldu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık yaptığı belirlenen bir tırı takibe alarak Topboğazı mevkisinde durdurdu.

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