Hatay Kırıkhan'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
01.07.2026 13:16
30 bin paket kaçak sigara yakalandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık yaptığı belirlenen bir tırı takibe alarak Topboğazı mevkisinde durdurdu.
Ekipler, narkotik köpeği Pamuk'un da katılımıyla arama yaptıkları aracın dorsesinde, çuvallar içerisinde gümrük kaçağı 30 bin paket sigara buldu.
Sürücü M.A.Y. gözaltına alındı.
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