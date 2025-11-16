Hatay'da depo alevler içinde kaldı

Deponun yandığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çıkan yangından dolayı depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın , Kırıkhan'da yaşandı. Dondurma bayisine ait olan depoda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüdüğü depo alevlere teslim oldu.

