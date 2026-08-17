Hatay sahillerinde deniz kaplumbağaları için kırmızı ışık

Hatay 'ın Samandağ ilçesinde yumurtalarından çıkan deniz kaplumbağalarının yapay ışıklar nedeniyle yönlerini kaybetmesinin önüne geçmek amacıyla sahil aydınlatmalarında kırmızı ışık uygulamasına geçildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım (EDAŞ) tarafından bilimsel görüşler doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında, 10 kilometrelik sahil şeridinde bulunan 350 armatür dönüştürüldü.

Kapısuyu, Çevlik, Deniz, Kurtderesi, Mağaracık, Tekebaşı ve Meydan mahallelerini kapsayan çalışma, 10 gün boyunca görev yapan iki saha ekibiyle tamamlandı.

Aydınlatma altyapısı, kırmızı ve beyaz ışığın birbirinden bağımsız şekilde kullanılabileceği biçimde düzenlendi.

ÜREME DÖNEMİ DEVREYE GİRECEK

Bu kapsamda, deniz kaplumbağalarının üreme dönemi olan haziran-15 Eylül tarihleri arasında kırmızı aydınlatmanın kullanılması planlandı.

Sistemin, bölgenin ekolojik döngüsüne göre yönetilmesine de imkan sağlandı. Uygulama ile enerji altyapısının yaban hayatıyla uyumunun desteklenmesi ve özellikle yavru deniz kaplumbağalarının denize ulaşırken yapay ışık kaynakları nedeniyle yönlerini şaşırmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

"KAPLUMBAĞALAR DOĞAL IŞIKLA DENİZİ BULUR"

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Sönmez, güçlü beyaz ışıkların yavru deniz kaplumbağalarının yönlerini şaşırtarak denize ulaşmalarını zorlaştırdığını söyledi. Kırmızı LED ışıkların ise bu etkiyi azaltarak yavruların daha güvenli şekilde denize ulaşmasını sağladığını belirten Sönmez, uygulamanın türün korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.