Hatay’da depo yangını
08.11.2025 14:11
İHA
Hatay’da alevlere teslim olan depo yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi’nde bulunan depo yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında depo kullanılmaz hale geldi.
