Hatay'da öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hatay 'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

YASAL UYARI

SAMANDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMANDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.