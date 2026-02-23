Hatay'da öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
23.02.2026 12:25
Hatay'da öğrenci servisi ağaçlık alana devrildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisinin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Hatay'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve 8 öğrenci, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.
Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
