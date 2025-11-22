Hatay'da üreticiler, alıcı çıkmayan tonlarca mandalinayı ücretsiz dağıttı

22.11.2025 17:14

DHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üreticiler, tarlada kilosu 2 liraya kadar düşen ve dalında kalan tonlarca mandalinayı vatandaşa ücretsiz dağıttı.

Samandağ'da üreticiler, dalında kalan mandalinaları toplayıp kasalarla ilçe merkezine getirdi. Üreticiler, tarlada kilosu 2 liraya kadar düşen mandalinayı kasalarla vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

 

Tonlarca mandalina kısa sürede tükenirken, çiftçi Ferit Diker, mandalinanın kilosunun tarlada 2 liraya kadar düştüğünü, bu rakama bile alıcı çıkmadığını söyledi.

