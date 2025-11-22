Hatay'da üreticiler, alıcı çıkmayan tonlarca mandalinayı ücretsiz dağıttı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üreticiler, tarlada kilosu 2 liraya kadar düşen ve dalında kalan tonlarca mandalinayı vatandaşa ücretsiz dağıttı.

Tonlarca mandalina kısa sürede tükenirken, çiftçi Ferit Diker, mandalinanın kilosunun tarlada 2 liraya kadar düştüğünü, bu rakama bile alıcı çıkmadığını söyledi.

