Hatay’da yangın: Metruk bina kullanılmaz hale geldi

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Metruk ev yangında hasar aldı.

