Hatay’da yangın: Metruk bina kullanılmaz hale geldi

14.11.2025 14:23

Hatay’da yangın: Metruk bina kullanılmaz hale geldi
DHA

DHA

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü.

İlçedeki Şakşak Mahallesi’nde metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Metruk ev yangında hasar aldı.

 

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı alanda yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

YAYLADAĞI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. YAYLADAĞI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.