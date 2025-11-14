Hatay’da yangın: Metruk bina kullanılmaz hale geldi
14.11.2025 14:23
DHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü.
İlçedeki Şakşak Mahallesi’nde metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Metruk ev yangında hasar aldı.
Soğutma çalışmalarının tamamlandığı alanda yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
