160 yıl hapis cezası bulunan firari dolandırıcı yakalandı
16.11.2025 11:47
İHA
Hatay'da mobil bankacılık üzerinden vatandaşları dolandıran ve 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda dolandırıcılık suçundan toplam 127 farklı dosyadan 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 64 bin 440 TL adli para cezası ile aranması bulunan ayrıca bu suçlardan 2021 yılından bu yana 4 buçuk yıl firari olarak aranan Y.Ç. İstanbul'da yapılan operasyonda yakalandı.
Yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
