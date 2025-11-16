160 yıl hapis cezası bulunan firari dolandırıcı yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda dolandırıcılık suçundan toplam 127 farklı dosyadan 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 64 bin 440 TL adli para cezası ile aranması bulunan ayrıca bu suçlardan 2021 yılından bu yana 4 buçuk yıl firari olarak aranan Y.Ç. İstanbul'da yapılan operasyonda yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.