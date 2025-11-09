17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Hatay'da yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan zanlıların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan hakkında adli makamlarca verilen 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.Y. İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı.

