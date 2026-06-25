3 yıldır kabusu yaşıyor, başvurmadığı yer kalmadı. 6 Şubat depremlerinde "öldü" ama yaşıyor

“ARACIMA AMBULANS ÇARPINCA ÖĞRENDİM”

Depremden sonra aracına ambulansın çarpmasıyla "ölü" olduğunu öğrenen Artan, "Depremden sonra ben o zamanlar arama kurtarma ekibine çalışıyordum. Aracıma sahra hastanesinin önünde bir ambulans ekibi çarpmıştı. Polisler, bana 'Bu aracın mirasçıları gelebilir mi' dedi. 'Bu aracın bir mirasçısı yok. Sahibi benim, Ahmet Artan' dedim. Bana 'Ahmet Artan ölü olarak gözüküyor' ve araca mirasçı düşmüş dedi." ifadelerini kullandı.

O an öldüğünü anlayan Artan, e-Devlet'e giremediğini, PTT'de "Kişi ölüdür işlem yapılamaz." uyarısı aldığını sözlerine ekleyen Artan, savcılığa verdiği dilekçe ile birçok kamu kurumunda sistemsel hatanın düzeltildiğini dile getirdi.

SAĞLIK SİSTEMLERİNDE HALA ÖLÜ OLARAK GÖZÜKÜYOR

Artan, diğer kurumlara rağmen Sağlık Bakanlığı'ndaki sistemde hala ölü olarak gözüktüğünü sözlerine ekledi.

"Benim şu an sürücü belgemin süresi bitti ve uzatmak istiyorum. Ehliyetimi uzatamıyorum ve hiçbir aile hekimi beni kabul edemiyor. Çünkü sistemde 'Kişi ölüdür, işlem yapılamaz' diye bir sıkıntı çıkıyor." diye konuşan Artan, şöyle devam etti:

"Bu olay duyulduktan sonra benim bütün arkadaşlarım çocuklarım da dahil bana 'yaşayan ölü' diyorlar. Bütün dünya benim yaşadığımı biliyor ama yalnız sistem bir türlü bunu kabullenemiyor."

Tek isteğinin sistemdeki hatanın düzeltilmesi olduğunu söyleyen Artan, herkes gibi hastane, sağlık ocağı ve diğer kurumlardan hizmet alabilmek istediğini söyledi.