3 yıldır kabusu yaşıyor, başvurmadığı yer kalmadı. 6 Şubat depremlerinde "öldü" ama yaşıyor
25.06.2026 09:56
Artan, herkes gibi hastane, sağlık ocağı ve diğer kurumlardan hizmet alabilmek istediğini söyledi.
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde isim karışıklığı nedeniyle Ahmet Artan, sistemlere ölü olarak girildi. 3 senedir hala sağlık sisteminde hâlâ ölü gözüken Artan, sistemsel hata sonrası öldüğünü yaşadığı kaza sonrasında öğrendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti.
Depreme Narlıca Mahallesi'nde bulunan 3. kattaki evinde yakalanan 39 yaşındaki Ahmet Artan, yarım saatlik mücadelenin ardından mahsur kaldığı evinden kurtarıldı.
SİSTEMDE ÖLÜ OLARAK GÖZÜKÜYOR
Depremzede vatandaş; kendisiyle aynı ismi, soy ismi taşıyan ve baba isimleri aynı olan ve depremde ölen vatandaş yerine sisteme ölü olarak girildi.
İsim karmaşası sonrası birçok kurumda hâlâ "ölü" olarak gözüken Artan, banka işlemlerinde sistemdeki hatayı düzeltebilse de sağlık kurumları sisteminde "Kişi ölüdür, işlem yapılamaz" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.
Süresi dolan ehliyetini yenilemek için sağlık raporuna ihtiyacı olduğunu belirten Artan, rapor alamadığı için ehliyetini yenileyemiyor.
SİSTEMDE ÖLÜ GÖZÜKÜYOR
Her gün sisteme yaşadığını kanıtlamaya çalışan Artan, sağlık sistemine kendini kanıtlamak için 182 MHRS randevu sistemini aramasına rağmen "Uygun randevu bulunamamaktır" cevabıyla karşı karşıya kaldı.
Çevresi tarafından "Yaşayan ölü" olarak bilinmeye başlanan Artan, depremin üzerinden geçen bin 235 güne, yapılan haberlere ve başvurularına rağmen sağlık ölü gözüküyor.
Yaşadığını Türkiye'ye kanıtladığını söyleyen Artan, yaşadığını herkesin bilmesine rağmen sistemin bir türlü kabullenemediğini söylüyor.
“ARACIMA AMBULANS ÇARPINCA ÖĞRENDİM”
Depremden sonra aracına ambulansın çarpmasıyla "ölü" olduğunu öğrenen Artan, "Depremden sonra ben o zamanlar arama kurtarma ekibine çalışıyordum. Aracıma sahra hastanesinin önünde bir ambulans ekibi çarpmıştı. Polisler, bana 'Bu aracın mirasçıları gelebilir mi' dedi. 'Bu aracın bir mirasçısı yok. Sahibi benim, Ahmet Artan' dedim. Bana 'Ahmet Artan ölü olarak gözüküyor' ve araca mirasçı düşmüş dedi." ifadelerini kullandı.
O an öldüğünü anlayan Artan, e-Devlet'e giremediğini, PTT'de "Kişi ölüdür işlem yapılamaz." uyarısı aldığını sözlerine ekleyen Artan, savcılığa verdiği dilekçe ile birçok kamu kurumunda sistemsel hatanın düzeltildiğini dile getirdi.
SAĞLIK SİSTEMLERİNDE HALA ÖLÜ OLARAK GÖZÜKÜYOR
Artan, diğer kurumlara rağmen Sağlık Bakanlığı'ndaki sistemde hala ölü olarak gözüktüğünü sözlerine ekledi.
"Benim şu an sürücü belgemin süresi bitti ve uzatmak istiyorum. Ehliyetimi uzatamıyorum ve hiçbir aile hekimi beni kabul edemiyor. Çünkü sistemde 'Kişi ölüdür, işlem yapılamaz' diye bir sıkıntı çıkıyor." diye konuşan Artan, şöyle devam etti:
"Bu olay duyulduktan sonra benim bütün arkadaşlarım çocuklarım da dahil bana 'yaşayan ölü' diyorlar. Bütün dünya benim yaşadığımı biliyor ama yalnız sistem bir türlü bunu kabullenemiyor."
Tek isteğinin sistemdeki hatanın düzeltilmesi olduğunu söyleyen Artan, herkes gibi hastane, sağlık ocağı ve diğer kurumlardan hizmet alabilmek istediğini söyledi.
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