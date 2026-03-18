Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılığa yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında; Arsuz Karaağaç Övümdük mahallesindeki bir ikamette yapılan aramada 6 adet plastik fıçı içerisinde fermente halde 720 litre, içime hazır 70 litre olmak üzere toplam 790 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.K. hakkında yasal işlem yapıldı.