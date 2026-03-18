790 litre kaçak alkol ele geçirildi
18.03.2026 15:16
Hatay'da yapılan bir aramada plastik fıçıların içinde 790 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilişkili bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılığa yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar kapsamında; Arsuz Karaağaç Övümdük mahallesindeki bir ikamette yapılan aramada 6 adet plastik fıçı içerisinde fermente halde 720 litre, içime hazır 70 litre olmak üzere toplam 790 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak A.K. hakkında yasal işlem yapıldı.
