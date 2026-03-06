Akaryakıt istasyonunun tuvaletine saklanan şüpheli, 4 ayda 15 kadının görüntülerini kaydetti
06.03.2026 11:14
Bir şüpheli, 4 ayda 15 kadının görüntülerini çekti.
Hatay'da bir akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde saklanan şüpheli, 4 ayda 15 kadının görüntülerini çekti. Bir kadının fark etmesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Olay, İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonunda yaşandı.
B.N.K. girdiği akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde, kabinin içerisinde görüntülerinin çekildiğini fark etti.
Kadın durumu polise bildirirken, 21 yaşındaki S.K. isimli şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelinin telefonunda yapılan ön incelemede, 4 aylık süreçte akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde saklanarak 15 farklı kadının görüntülerini kaydettiği tespit edildi.
Şüpheli, adli makamlara sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.
