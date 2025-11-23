Akdeniz'de 115 kilogramlık kılıç balığı oltaya takıldı

Dörtyol ilçesinde balıkçılık yapan Mustafa Oktay ve ekibi, Akdeniz sularında yaptıkları avda büyük bir kılıç balığıyla karşılaştı.

Oktay ve ekibi, yaklaşık 115 kilogram 1,5 metre uzunluğundaki balığı yakalamak için uzun süre uğraştı.

Çabalar sonucunda kılıç balığı, 2,5 saatlik uğraşlarla yakalandı.

Kıyıya 4 kişinin yardımıyla taşınan balık, hem boyutu hem de ağırlığı nedeniyle son yılların en dikkat çekici avlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Balık İzmir'de bir işletmeye kilosu 500 TL'den, toplan 65 bin TL karşılığında satıldı.

"Nadir denk gelinen istisnai bir tür"

Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Mustafa Oktay, "Hatay Dörtyol'da profesyonel olarak balıkçılık yapıyoruz. Kılıç balığı avcı bir balık ve oldukça değerli. Yılda bir ya da iki kez denk gelebilen istisnai bir tür. Dört kişi birlikte 2 buçuk saat uğraşarak tekneye alabildik. İzmir'deki restoranlara toptan olarak gönderdik. Toplamda 115 kilo geldi ve yaklaşık 65 bin TL'ye sattık. Mesleğimiz baba mesleği, yıllardır bu işin içindeyiz. Zaman zaman teknelerimizde balığa çıkıyoruz ve bu tür büyük avlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.