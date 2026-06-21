Alevlere teslim olan depo küle döndü

Hatay'da bir depo yanarak kül oldu.

Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı depo, kullanılamaz hale geldi.

Bilinmeyen bir nedende dolayı çıkan yangında depo, kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevler içerisinde kalan deponun yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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