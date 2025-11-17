Amatör balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

Oltadan kurtulan köpek balığı hızla tekneden uzaklaştı. Ekizoğlu, "Oltaya ağır bir balık takılınca çekmeye başladım. Tekneye yaklaştığında köpek balığı olduğunu fark edince hemen olta ipini kesip, köpek balığı ndan kurtulduk." dedi.

Ekizoğlu ile arkadaşları, tekneye çektikleri balığın köpek balığı olduğunu fark edince hemen olta ipini kesti.

