Amatör balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
17.11.2025 15:08
DHA
Hatay'da amatör balıkçının oltasına köpek balığı takıldı.
Yayladağı ilçesi Karamağara açıklarında denize açılan amatör balıkçı Ufuk Ekizoğlu’nun oltasına balık takıldı.
Ekizoğlu ile arkadaşları, tekneye çektikleri balığın köpek balığı olduğunu fark edince hemen olta ipini kesti.
Oltadan kurtulan köpek balığı hızla tekneden uzaklaştı. Ekizoğlu, "Oltaya ağır bir balık takılınca çekmeye başladım. Tekneye yaklaştığında köpek balığı olduğunu fark edince hemen olta ipini kesip, köpek balığından kurtulduk." dedi.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.