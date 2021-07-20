Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazı kılındı

Hatay Haberleri İHA 20.07.2021 - 09:13
Hatay Haberleri - İHA,
Hatay’da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisinde kıldı.
Antakya İlçesi’nde vatandaşlar Anadolu’nun ilk Camisi olan Habib-i Neccar Camisi'ne geldi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami içerisinde saf tuttu.
Cami içerisine sığmayan vatandaşlar avluda namaz kıldı.
Hatay İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu.
Kılınan bayram namazının ardından tekbirler eşliğinde dua edildi.
Vatandaşlar bayram namazının ardından Antakya Şehitliğini ve Antakya Asri Mezarlığını ziyaret etti. Vatandaşlar burada Kur'an-ı Kerim okudu, kabirlerin bakımını yaptı.
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