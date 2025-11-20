Apartmandaki iş yeri yangını dairelere de sıçradı

Hatay'da bir binanın zemin katı iş yeri olarak kullanılıyordu. İş yerinde başlayan yangın üst kattaki daireye de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken iş yeri ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.