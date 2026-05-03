Araçtaki kaçak göçmenlere örtülü kamuflaj. Yakayı ele verdiler, para cezasından kaçamadılar
03.05.2026 09:37
Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 10 kaçak göçmen yakalandı.
Hatay'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı takibe alıp durdurdu.
Araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı.
Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 100 bin TL idari para cezası kesildi. Araç da trafikten menedildi.
