Ayrılmak istemedi, nişanlısını ve babasını öldürdü

Defne ilçesi'nde yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi ve babası, nişanlısı Üstün Ç. tarafından katledildi.

Çift arasında olaydan önce anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. Ayrılma kararı alan Azazi'nin yaşadığı konteynere gelen Üstün Ç., nişanlısı ve babası Yusuf Azazi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üstün Ç., yanında getirdiği tabancayla baba-kıza ateş açtı.

Şüpheli olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lamiya Azazi ve babası Yusuf Azazi'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Baba-kızın cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Lamiya Azazi ile babası Yusuf Azazi'nin cenazeleri otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Baba ile kızının cenazesi, Aknehir Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.