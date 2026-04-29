Belediyenin kazı çalışmasında bulundu. Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor
29.04.2026 12:54
Hatay'da belediye ekipleri tarafından yürütülen kazı çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi kaya mezarı bulundu.
Kırıkhan Belediyesi’nin Yeni Mahalle’de yürüttüğü çalışmalar esnasında iş makinesi, mağara benzeri bir buluntuya denk geldi.
Ekiplerin durumu fark etmesi ve yapılan kontrollerde yapının tarihi eser olduğu fark edildi. Durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
MÜZEYE NAKLEDİLECEK
Bölgeye intikal eden müze müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.
Ekiplerin kontrollerinde yapının tarihi kaya mezarı olduğu tespit edilirken, kaya mezarının müzeye nakli için başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
