Denize dinamit atarak avlanmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontroller sırasında, Türkiye 'de kullanımı yasak olan dinamit yöntemiyle su ürünleri avcılığı yapmaya çalışan iki kişi tespit edildi.

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