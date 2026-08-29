Denize dinamit atarak avlanmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı
29.08.2026 09:25
Şahısların yanında birden fazla dinamit bulundu.
Sahil Güvenlik ekiplerinin Hatay açıklarında gerçekleştirdiği denetimlerde, denizlerde kullanımı yasak olan dinamitle avcılık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin, denizlerde sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve nesli tehlike altındaki türlerin korunması amacıyla yürüttüğü denetimler aralıksız sürüyor.
Ekiplerin gerçekleştirdiği kontroller sırasında, Türkiye'de kullanımı yasak olan dinamit yöntemiyle su ürünleri avcılığı yapmaya çalışan iki kişi tespit edildi.
Şahısların yanlarında denize atmaya hazır birden fazla dinamit bulundurduğu belirlendi.
Olayla ilgili yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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