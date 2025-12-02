Down sendromlu Ezgi'nin hayali gerçek oldu
02.12.2025 10:28
AA
Hatay'da gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Ezgi Halman için düğün töreni düzenlendi.
Down sendromlu Ezgi, gittikleri düğünlerde kendisinin de gelin olmak istediğini belirtiyordu.
Ezgi bağlı olduğu rehabilitasyon merkezinde de bu hayalini sık sık dile getirdiği için fark edilir olmuştu. Rehabilitasyon merkezi müdürü Ezgi'nin hayalini gerçekleştirmek için adım attı.
Gerçek bir düğünü aratmayan organizasyonda Ezgi yakınlarıyla doyasıya eğlendi.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.