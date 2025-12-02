Down sendromlu Ezgi'nin hayali gerçek oldu

Down sendromlu Ezgi, gittikleri düğünlerde kendisinin de gelin olmak istediğini belirtiyordu.

Ezgi bağlı olduğu rehabilitasyon merkezinde de bu hayalini sık sık dile getirdiği için fark edilir olmuştu. Rehabilitasyon merkezi müdürü Ezgi'nin hayalini gerçekleştirmek için adım attı.

Gerçek bir düğünü aratmayan organizasyonda Ezgi yakınlarıyla doyasıya eğlendi.