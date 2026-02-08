Eski belediye başkanını oğlu baltayla katletti

Hatay 'da eski dönemlerde Çekme Belediye Başkanlığı yapan Cafer Özenir oğlu tarafından öldürüldü. Cafer Özenir oğluyla para meselesi hakkında konuşuyordu. Sohbet bir anda tartışmaya döndü.

