Eski belediye başkanını oğlu baltayla katletti
08.02.2026 11:18
Cafer Özenir
Hatay'da Çekme Belediye Başkanlığı yapmış Cafer Özenir, para konusunda tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü.
Hatay'da eski dönemlerde Çekme Belediye Başkanlığı yapan Cafer Özenir oğlu tarafından öldürüldü. Cafer Özenir oğluyla para meselesi hakkında konuşuyordu. Sohbet bir anda tartışmaya döndü.
Yaşanan tartışma esnasında eski başkan Özenir'in oğlu S.Ö. babasına baltayla saldırdı. Defalarca balta darbesine maruz kalan baba Özenir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Özenir’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Babasını öldüren S.Ö. olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.