Freni arızalanan tır otomobile çarpıp devrildi
10.08.2026 09:33
Tırın freni arızalandı, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Hatay’da fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan tır, otomobile çarpıp devrildi. Kazada tır sürücüsü ağır yaralanırken, dorsedeki iş makinesi parçaları yola savruldu.
Hatay’da iş makinesi parçaları taşıyan yabancı plakalı tır, Topboğazı mevkisinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazada tır sürücüsü ağır yaralanırken, dorsedeki malzemeler yola saçıldı.
Kaza, Antakya-İskenderun yolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. (31) yönetimindeki tır, fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak F.D.B. (36) idaresindeki otomobile çarptı.
Ardından devrilen tırdaki iş makinesi parçaları yola savruldu.
Ağır yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, tır ve malzemelerin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
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