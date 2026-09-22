Geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı kameraya yansıdı.

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