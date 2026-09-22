Geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
22.09.2026 09:40
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Payas ilçesinde oyun oynarken geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk, vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ağır.
Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir binanın bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan otomobilin altında kaldı.
Otomobil sürücüsünün ve yanındaki kişinin kazayı fark etmesinin ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.
Kazada yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı kameraya yansıdı.
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