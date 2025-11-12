Göçmenleri taşıyan otomobil Asi Nehri'ne düştü

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ile 8 kaçak göçmen yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

