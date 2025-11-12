Göçmenleri taşıyan otomobil Asi Nehri'ne düştü
12.11.2025 08:35
DHA
Hatay'da kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, Asi Nehri'ne düştü. Kazada 9 kişi yaralandı.
Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Mevkii'nde trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
9 YARALI
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ile 8 kaçak göçmen yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
