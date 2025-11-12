Göçmenleri taşıyan otomobil Asi Nehri'ne düştü

12.11.2025 08:35

Göçmenleri taşıyan otomobil Asi Nehri'ne düştü
DHA

DHA

Hatay'da kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, Asi Nehri'ne düştü. Kazada 9 kişi yaralandı.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Mevkii'nde trafik kazası meydana geldi. 

 

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 

9 YARALI

 

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ile 8 kaçak göçmen yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.