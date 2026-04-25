Gölete düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
25.04.2026 16:17
Yayladağı'nda 10 metre derinliğindeki gölete düşen hayvan için harekete geçildi.
Hatay'da su göletine düşerek mahsur kalan büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su göletine düşen büyükbaş hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler.
Olay yerine gelen ekipler tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmasıyla hayvan çıkarıldı.
Titiz bir çalışma yürüten ekipler, gölette mahsur kalan büyükbaş hayvanı sağ salim kurtararak sahibine teslim etti.
Yetkililer, doğada her canlının değerli olduğunu vurgulayarak benzer durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden ihbarda bulunmaları gerektiğini belirtti.
