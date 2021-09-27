Gramajı ile oynanmış altınlara el kondu

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 12:52
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte F.B. ile Ş.İ'nin işyerinde ihbar üzerine arama yaptı.
Polis, gramajlarında eksiklik olduğunu belirlediği 206 çeyrek ile 6 tam altına el koydu.
İşyeri sahipleri gözaltına alınarak altınlarla emniyete götürüldü.
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