Gramajı ile oynanmış altınlara el kondu (Hatay Haberleri)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altına polis tarafından el konuldu. İşyeri sahipleri gözaltına alındı.

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 12:52

Gramajı ile oynanmış altınlara el kondu

Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte F.B. ile Ş.İ'nin işyerinde ihbar üzerine arama yaptı.

Polis, gramajlarında eksiklik olduğunu belirlediği 206 çeyrek ile 6 tam altına el koydu.

İşyeri sahipleri gözaltına alınarak altınlarla emniyete götürüldü.

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