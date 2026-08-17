Gümrük kapısında feci ölüm. İki TIR'ın arasında sıkışıp yaşamını yitirdi

Recep Ö., kazada iki TIR arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR şoförü Recep Ö., aracındaki yükü boşalttıktan sonra dorsenin arka kapağını kapatmak için indi. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR geri manevra yaparken Recep Ö.'ye çarptı.

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