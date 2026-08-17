Gümrük kapısında feci ölüm. İki TIR'ın arasında sıkışıp yaşamını yitirdi
17.08.2026 10:07
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede, yük boşaltırken iki TIR arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede dün saat 21.30 sıralarında feci bir olay yaşandı.
TIR şoförü Recep Ö., aracındaki yükü boşalttıktan sonra dorsenin arka kapağını kapatmak için indi. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR geri manevra yaparken Recep Ö.'ye çarptı.
Recep Ö., kazada iki TIR arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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