Günübirlik dairelere fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı

Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarda günübirlik kiralanan yerler denetime alındı. Bir apartmanda yapılan denetim sonucunda E.B., H.Ö., M.G. ve E.T. isimli kişilerin fuhuş yaptığı tespit edildi.

Kişiler hakkında idari işlem başlatıldı.