Günübirlik dairelere fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı
20.11.2025 11:53
İHA
Hatay'da günübirlik kiralanan yerlerde fuhuş yaptığı teslim edilen 4 şüpheli yakalandı.
Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarda günübirlik kiralanan yerler denetime alındı. Bir apartmanda yapılan denetim sonucunda E.B., H.Ö., M.G. ve E.T. isimli kişilerin fuhuş yaptığı tespit edildi.
Kişiler hakkında idari işlem başlatıldı.
