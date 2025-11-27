Hamur makinesine eli sıkıştı, itfaiye kurtardı
27.11.2025 09:55
İHA
Hatay'da elini hamur karıştırma makinesine sıkıştıran çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'da hamur karıştırma makinesine elini sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Küçük çocuğun eli hamur karıştırma makinesine sıkıştı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu çocuğun elini sıkıştığı makineden kısa sürede çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.