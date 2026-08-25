Hanuf Nine 5 kuşak torununu gördü, 171 kişilik aileye ulaştı

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Hanuf Domrul, resmi kayıtlara göre 1926'dan bu yana geçen bir asra uzanan hayatıyla birçok tarihi döneme tanıklık etti.

Domrul, 5 kuşak torununu görürken çocukları, torunları ve torunlarının aileleriyle 171 kişilik bir aileye sahip oldu.

Kızı Fatma Domrul Sağır ile birlikte yaşayan Domrul, ilerleyen yaşına rağmen sağlığını koruyor. Seferberlik yıllarından Atatürk dönemine, Türkiye -Suriye sınırının çizilmesinden günümüze kadar uzanan döneme tanıklık eden Domrul, geçmişe dair hatırladığı anıları güçlükle de olsa anlatıyor.

3 kız ve 4 erkek çocuğu bulunan Domrul'un, çocuklarından dünyaya gelen torunları ve sonraki kuşaklarla birlikte 171 kişilik bir ailesi bulunuyor.

İlerleyen yaşına rağmen sağlığını koruyan Hanuf Domrul, kızı Fatma Dumrul Sağır'ın desteğiyle yaşamını sürdürüyor:

"Annem kimliğe göre 100 yaşında ama 10 yaşındayken kimliği çıkartılmış. Resmi olmayan kayıtlara göre 110 yaşında. Seferberlik zamanını görmüş, Atatürk’ün dönemini görmüş. Suriye ve Türkiye sınırının araya taş konularak ayrıldığını görmüş. 3 kızı ve 4 oğlu var. Annem, torununun torununu gördü. Çocukları, torunları ve torunlarının aileleriyle 171 kişilik aileye sahip.

Annem Alzheimer hastası ve başka bir hastalığı yok. Sağlık durumu çok şükür çok iyi; tansiyon, şeker veya kolesterolü yok. İştahı yerinde ve sohbeti çok güzel. Annem benim evimin bereketi. Doğduğumdan beri annemin yanındayım, hiçbir zaman ayrılmadım. Herkes annesinin kıymetini bilsin, kurban olurum. Rabbim annemi başımızdan eksik etmesin. Herkes annesinin kıymetini bilsin ve hiç kimse annesini yalnızlığa terk etmesin. Anne evde huzurdur, berekettir ve mutluluktur. Annem bana baktı, ben de anneme bakıyorum."

Kızına dua eden Hanuf Domrul ise, "Rabbim seni eksik etmesin. Sen olmasan ben ölürüm. Kızım bana bakıyor. Allah razı olsun." dedi.