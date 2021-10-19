Hatay Samandağ açıklarında balina köpek balığı görüldü

Hatay Haberleri - İHA,

Hataylı balıkçılar Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi açıklarında balık tutarken deniz yüzeyinde bir balina köpek balığının yüzgecini fark etti.



Bir süre balıkçı teknesinin çevresinde yüzen balina köpek balığı daha sonra gözden kayboldu.

Balıkçılar, bölgede ilk defa böyle bir tür köpek balığı ile karşılaştıklarını belirttiler.