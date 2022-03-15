Hatay'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi (Hatay Haberleri)

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 15:32

Hatay'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuruyer Mahallesi'nde bir evde kaçak tütün bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Polis, adresteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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