Hatay'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 15:32
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuruyer Mahallesi'nde bir evde kaçak tütün bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Polis, adresteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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