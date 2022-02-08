Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 14:13
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önleyici kolluk faaliyeti sırasında ilçe merkezi kırsalındaki şüpheli bir grubu fark etti.
Kimlik kontrolünde Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
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