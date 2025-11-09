Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
09.11.2025 11:29
AA
Hatay'da yurda kaçak yollarla giren 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsü tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüsü Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle sürücü H.A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
