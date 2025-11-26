Hatay'da 12 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 göçmen yakalandı. Olay kapsamında 3 organizatör tutuklandı.

Göçmenler araçların bagajlarından çıkarılırken, göçmenleri kaçırmaya aracı olan 3 organizatör de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay 'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

