Hatay'da 1715 litre sahte içki ele geçirildi

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 15:09
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste, 1715 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ev sahibi S.E. gözaltına alındı.
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