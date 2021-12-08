Hatay'da 1715 litre sahte içki ele geçirildi (Hatay Haberleri)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1715 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 15:09

Hatay'da 1715 litre sahte içki ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste, 1715 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ev sahibi S.E. gözaltına alındı.

Yasal Bilgilendirme

Hatay Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hatay Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

HATAY HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...