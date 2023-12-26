Hatay'da 1993 litre sahte içki ele geçirildi (Hatay Haberleri)

Hatay'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 1993 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da 1993 litre sahte içki ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışının önüne geçmek amacıyla il genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 1993 litre sahte içki, 1250 litre fermente edilmiş üzüm posası ve 1238 paket tatlandırıcı ele geçirildi.

Jandarma, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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