Hatay'da 3 gündür haber alınamayan kişi ölü olarak bulundu

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 09:49
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay'da Girne Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden 3 gündür haber alınamayan Engin Seyyar'ı bulmak için 70 güvenlik personeli, 6 AFAD görevlisi ve bir arama kurtarma köpeğiyle vatandaşların katıldığı çalışmalarda söz konusu kişinin cesedi Sugediği Mahallesi'ndeki boş bir arazide buldu.
Cesedin bulunduğu yerde güvenlik önlemi alan ekipler, incelemeler yaptı.
Elektrik çarpması sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilen Seyyar'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ailesinin kayıp başvurusunun ardından Engin Seyyar'ı arama çalışmaları sabah saatlerinde başlamıştı.
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