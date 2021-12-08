Hatay'da 6 gün önce kaybolan alzaymır hastası dere yatağında ölü bulundu

Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Akarca Mahallesi'ndeki evinden 6 gün önce çıkan alzaymır hastası Osman Gedemen'i (92) arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.





Jandarma ve AFAD ile ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Gedemen'in evinin yakınındaki dere yatağını kontrol etti.





Ekipler, buradaki çalışmasında önce Gedemen'in ceketini buldu, daha sonra alzaymır hastası yaşlı kişinin cansız bedenine ulaştı.



Gedemen'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Akarca Mahallesi'ndeki evinden 6 gün önce çıkan alzaymır hastası Osman Gedemen'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

